Tomori per Leao e il Milan vince contro la Lazio: secondo assist in A nel 2025 per il difensore
Il Milan vince 1-0 contro la Lazio grazie alla rete di Rafael Leao su assist di Fikayo Tomori. Secondo assist per lui nel 2025 in Serie A, il primo dopo quello per la rete del definitivo 2-2 di Luka Jović contro la Fiorentina, lo scorso 5 aprile, anche in quel caso al Meazza.
Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
