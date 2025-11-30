La Roma perde un altro big match: il Napoli vince e raggiunge il Milan

Cambiano ancora le protagoniste in testa alla classifica, nel big match del 12° turno del campionato di Serie A Enilive il Napoli è andato a vincere in casa della Roma per 0-1, grazie al lampo di David Neres in chiusura del primo tempo. Una vittoria pesantissima per la squadra di Antonio Conte che vola in vetta alla graduatoria raggiungendo al Milan, lasciandosi dietro giallorossi e Inter che sono sotto di un punto. Se domani il Bologna vincesse ci si ritroverebbe con cinque squadre in un punto. Un altro big match perso per la squadra di Gasperini, quarta sconfitta per la Roma ancora per 1-0.

VENERDÌ 28

Como-Sassuolo 20.45

SABATO 29

Genoa-Verona 2-1

Parma-Udinese 0-2

Juventus-Cagliari 2-1

Milan-Lazio 1-0

DOMENICA 30

Lecce-Torino 2-1

Pisa-Inter 0-2

Atalanta-Fiorentina 2-0

Roma-Napoli 0-1

LUNEDÌ

Bologna-Cremonese 20.45