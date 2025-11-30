Ravezzani riprende un fallo di mano di Castellanos non fischiato: "Dinamica identica a quella del rigore non fischiato"
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia ha commentato l'episodio del rigore non concesso alla Lazio nel finale della gara di San Siro contro il Milan, portando come esempio un altro tocco avvenuto in area di rigore rossonera poco prima, del capitano della Lazio, Taty Castellanos, che non viene sanzionato dall'arbitro e che lo stesso gicoatore della Lazio sottolinea in campo come non punibile.
Queste le parole di Fabio Ravezzani su X: "Dinamica identica a quella del rigore reclamato poco dopo dalla Lazio. Qui però Castellanos giudica il proprio tocco assolutamente non punibile in quanto involontario".
