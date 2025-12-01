Castellanos dà appuntamento ai tifosi laziali: "Ci vediamo giovedì"

La saga Milan-Lazio, iniziata sabato sera con la vittoria rossonera per 1-0 e tante polemiche per un episodio arbitrale in area di rigore del Diavolo sull'ultima azione della gara, continuerà subito, questo giovedì, quando le due formazioni si incontreranno di nuovo: cambia lo stadio, si giocherà all'Olimpico di Roma, e cambia la competizione, si scende in campo per guadagnarsi un posto ai quarti di finale di Coppa Italia.

Nella serata di San Siro la formazione di Sarri ha riabbracciato la sua punta, Taty Castellanos che ha fatto il suo ritorno in campo da inizio ottobre: una perdina importante ritrovata per i biancocelesti che potranno ora sfruttarla anche nel secondo round con i rossoneri. Per questo motivo l'attaccante laziale sul suo profilo Instagram ha dato appuntamento ai propri tifosi e, indirettamente, anche al Milan stesso: "Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!".