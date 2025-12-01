QS: "Il nuovo Leao per un Diavolo senza limiti. Maestro Allegri"

vedi letture

"Il nuovo Leao per un Diavolo senza limiti. Maestro Allegri": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che esalta il rendimento da centravanti di Rafael Leao, autore del gol vittoria sabato sera nel match contro la Lazio. I numeri del portoghese in questa prima parte di stagione parlano chiaro: anche nella stagione 2022/2023, dopo 13 giornate di Serie A, l'ex Lille aveva realizzato cinque gol in campionato, ma erano arrivati in 889 minuti complessivi, ora in 629 totali.

Max Allegri crede fortemente nell'esplosione di Leao in questo nuovo ruolo e lo sprona ogni giorno: "Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille, poi ha un po’ perso queste caratteristiche. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui bravo a crescere e diventare ancora più forte" ha dichiarato il livornese a Milan TV dopo la partita contro la Lazio