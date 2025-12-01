Milan, West Ham e Sunderland su Gimenez: i rossoneri attendono un'offerta

Santiago Gimenez e Christopher Nkunku stanno faticando parecchio in questa prima parte di stagione, tanto che sono ancora a secco in questo campionato. E così il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di qualche opportunità di mercato in vista di gennaio, anche se eventuali investimenti saranno possibili solo previa cessione.

Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che la speranza in via Aldo Rossi è che le squadre di Premier League interessate al centravanti messicano, come il West Ham o il Sunderland, formulino una proposta importante per il suo acquisto a titolo definitivo.