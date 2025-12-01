"Siete un grande gruppo e sono fiero di voi": le parole di Allegri alla squadra dopo l'1-0 alla Lazio

Dopo il successo contro la Lazio per 1-0, che ha regalato al Milan il primo posto in classifica, Massimiliano Allegri, che sempre nei post-partita trasmette qualche concetto alla squadra, ha riunito tutti i suoi giocatori nello spogliatoio e ha speso parole molto significative: "Siete un grande gruppo e sono fiero di voi" il senso delle sue dichiarazioni riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Non è un mistero che il tecnico milanista temesse un calo di tensione dopo il successo nel derby contro l'Inter della settimana prima e invece il gruppo rossonero non lo ha tradito né in allenamento, nè soprattutto in partita.

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.