CorSera: "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'"

"Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla della netta crescita nelle ultime settimana del rendimento di Rafael Leao da prima punta. A dirlo sono anche i suoi numeri in questa prima parte di stagione: anche nella stagione 2022/2023 dopo 13 giornate aveva realizzato cinque gol ma erano arrivati in 889 minuti complessivi, ora in 629 totali. Max Allegri crede fortemente nell'esplosione dl portoghese in questo nuovo ruolo e lo sprona ogni giorno: "Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille, poi ha un po’ perso queste caratteristiche. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui bravo a crescere e diventare ancora più forte" ha dichiarato il livornese a Milan TV dopo la partita contro la Lazio.

Al termine del match contro i biancocelesti, vinto 1-0 dal Diavolo grazie ad un gol proprio di Leao, sono arrivate le parole anche del numero 10 rossonero che sogna in grande, anche se è consapevole che la strada per arrivare al tricolore è ancora molto lunga: "Scudetto? Sognare è gratis, ma è ancora lunga".

