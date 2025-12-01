Il CorSport su Milan-Lazio: "Rocchi: due errori, né rigore e né fallo"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così sull'episodio arbitrale di Milan-Lazio che ha scatenato diverse polemiche nelle ultime ore: "Rocchi: due errori, né rigore e né fallo". Il riferimento è ovviamente a tutto quello che è successo nel recupero del secondo tempo: il VAR ha richiamato l'arbitro Collu per un possibile fallo di mano di Pavlovic, ma dopo la revisione al monitor il direttore di gara ha deciso di fischiare un fallo a favore del Diavolo per un precedente fallo di Marusic sul difensore serbo.
Nelle scorse ore, è arrivata anche la presa di posizione dei vertici arbitrali: per il designatore Gianluca Rocchi, Di Paolo ha sbagliato a richiamare Collu perchè non era assolutamente un episodio da VAR. Il fallo di mano di Pavlovic non era punibile e allo stesso tempo non esiste nemmeno l'irregolarità di Marusic. Dunque, la decisione finale di non dare il rigore alla Lazio è corretta, ma la motivazione per cui è stata presa è stata sbagliata.
