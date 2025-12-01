La Gazzetta in prima pagina: "Leao forza nove. Centravanti come al Lilla e il Milan vola"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao forza nove. Centravanti come al Lilla e il Milan vola". La crescita di Rafa nelle ultime settimane è evidente e il processo di adattamento nel nuovo ruolo da centravanti sta proseguendo nel modo migliore. Max Allegri lo sprona ogni giorno ed è convinto che è in questo ruolo che il portoghese potrà finalmente fare quel salto di qualità definitivo che tutti gli chiedono ormai da anni.

Intervistato da Milan TV dopo la vittoria contro la Lazio, Allegri ha parlato così di Leao: "Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille poi ha un po' perso questa cosa. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui poi bravo a crescere e diventare ancora più forte. Siamo un gruppo che sta crescendo, senza gruppo non ho mai visto grandi squadre vincere, quindi la strada per ora è quella giusta".

