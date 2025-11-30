La Gazzetta titola: "Il re è Leao. Milan in testa"

"Il re è Leao. Milan in testa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria per 1-0 del Diavolo contro la Lazio a San Siro, arrivata grazie ad un gol ad inizio ripresa dell'attaccante portoghese, bravo a mettere in rete un assist perfetto di Fikayo Tomori. Con questo successo i rossoneri si regalano il primo posto solitario in classifica almeno fino alle 20.45 di questa sera quando si giocherà il big-match tra Roma e Napoli.

Nel recupero del secondo tempo di ieri, c'è stato però un grande caos: i laziali hanno chiesto un rigore per un fallo di mano in area di Pavlovic, l'arbitro Collu, richiamato al monitor dal VAR, decide però di non dare penalty in quanto prima c'è stato un fallo di Marusic sul difensore serbo. Max Allegri è stato espulso per proteste in occasione di questo episodio: "Sul rigore non ho offeso assolutamente arbitro, anzi poi sono andato a complimentarmi con lui perché in quel momento lì ha gestito molto bene. Poverino si è trovato in mezzo, ma ha preso la scelta secondo lui più giusta, quindi è stato bravo" le sue parole nel post-partita in conferenza stampa.

