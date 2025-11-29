Milan, contro la Lazio altri due assenti oltre a Pulisic

Oltre a Christian Pulisic, che non ha recuperato dall'affaticamento alla coscia rimediato qualche giorno fa in allenamento, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno stasera contro la Lazio nella gara valida per la 13^ giornata di Serie A anche di altri due giocatori: si tratta di Santiago Gimenez, che la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro anche se non c’è ancora una data fissata per il suo ritorno in campo, e Zachary Athekame, il quale si è invece ai box per una lesione al soleo di un polpaccio. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.

