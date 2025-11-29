Milan, contro la Lazio altri due assenti oltre a Pulisic
Oltre a Christian Pulisic, che non ha recuperato dall'affaticamento alla coscia rimediato qualche giorno fa in allenamento, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno stasera contro la Lazio nella gara valida per la 13^ giornata di Serie A anche di altri due giocatori: si tratta di Santiago Gimenez, che la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro anche se non c’è ancora una data fissata per il suo ritorno in campo, e Zachary Athekame, il quale si è invece ai box per una lesione al soleo di un polpaccio. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.
Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive:
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 2-0
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan