Il CorSport in apertura: "Cima Milan, furia Lazio"
Il Milan vince e convince contro la Lazio. Episodi var a parte che hanno fatto infuriare Massimiliano Allegri, i rossoneri superano un altro scontro diretto sconfiggendo la formazione biancoceleste di misura grazie alla rete nel secondo tempo da parte di Rafael Leao.
Nel taglio alto dell'edizione odierna, il Corriere dello Sport titola: "Cima Milan, furia Lazio". Dalla gioia dei rossoneri alla rabbia dei biancocelesti per l'episodio in area di rigore. E ancora: "Tutto nella ripresa, Leao firma la vittoria e sorpassa la Roma. Finale elettrico: il var segnale un tocco di gomito di Pavlovic.
L'arbitro sbaglia e punisce un fallo di Marusic, Allegri espulso". Una situazione che conferma il caos attuale intorno al Var. Nel frattempo, però, il Milan non si fa distrarre e porta a casa tre punti di vitale importanza per le zone alte della classifica.
