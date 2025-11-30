Il CorSera titola: "Il Milan va in testa col brivido finale"
L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Il Milan va in testa col brivido finale". Dopo il derby, i rossoneri hanno battuto di corto muso anche la Lazio grazie ad un gol ad inizio ripresa di Rafael Leao su assist di Tomori. Nel recupero del secondo tempo c'è stato un brivido finale piuttosto clamoroso: il VAR richiama l'arbitro Collu per un possibile fallo di mano di Pavlovic in area di rigore, il direttore di gara, dopo aver rivisto l'episodio al monitor, concede una punizione per il Diavolo per un fallo precedente di Marusic sul difensore serbo. All'annuncio della non concessione del penalty, i giocatori e i tifosi milanisti hanno esultato come dopo un gol.
Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
