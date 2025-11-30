Tuttosport in prima pagina: "Milan, primato con rissa"
Dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, il Milan replica lo stesso risultato contro la Lazio di Maurizio Sarri in uno dei big match della 13esima giornata di Serie A. Decisivo Rafael Leao con un gol nel secondo tempo al termine di una fantastica azione corale.
In apertura di giornale, nel taglio alto, Tuttosport titola: "Milan, primato con rissa". Il chiaro riferimento è all'episodio del contatto Marusic-Pavlovic, con revisione al Var e l'espulsione di Massimiliano Allegri.
Il quotidiano prosegue: "Vittoria stile derby: primo tempo di sofferenza (con super Maignan), secondo con ripartenza letale. Bagarre finale per un braccio di Pavlovic: rigore non dato per un fallo precedente di Marusic. Allegri si scontra col vice di Sarri: espulso. L'utilizzo del Var fa ancora discutere: biancocelesti in silenzio stampa. Giovedì la replica in Coppa Italia".
