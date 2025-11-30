Tuttosport in prima pagina: "Milan, primato con rissa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, il Milan replica lo stesso risultato contro la Lazio di Maurizio Sarri in uno dei big match della 13esima giornata di Serie A. Decisivo Rafael Leao con un gol nel secondo tempo al termine di una fantastica azione corale. 

In apertura di giornale, nel taglio alto, Tuttosport titola: "Milan, primato con rissa". Il chiaro riferimento è all'episodio del contatto  Marusic-Pavlovic, con revisione al Var e l'espulsione di Massimiliano Allegri

Il quotidiano prosegue: "Vittoria stile derby: primo tempo di sofferenza (con super Maignan), secondo con ripartenza letale. Bagarre finale per un braccio di Pavlovic: rigore non dato per un fallo precedente di Marusic. Allegri si scontra col vice di Sarri: espulso. L'utilizzo del Var fa ancora discutere: biancocelesti in silenzio stampa. Giovedì la replica in Coppa Italia".