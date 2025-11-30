Tuttosport: "Maignan e il patto col Diavolo"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Maignan e il patto col Diavolo". Nel pre-partita di Milan-Lazio di ieri, Igli Tare, ds milanista, ha parlato anche del futuro di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Ecco le sue parole a Sky: "Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose".

Queste invece le dichiarazioni del dirigente milanista a DAZN: "Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso a inizio anno insieme a società ed allenatore. Siamo contenti che sta facendo un grande campionato, è quello che ci aspettavamo. Stiamo parlando in serenità, ma al momento ci concentriamo su questa partita che sarà fondamentale per la classifica".

