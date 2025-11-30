La Gazzetta in prima pagina: "Cima Milan"

Il Milan vince e convince contro la Lazio. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto di misura l'Inter, replica lo stesso risultato contro la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri, per tre punti che sono un chiaro segnale per il prosieguo del campionato.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina proprio con la vittoria dei rossoneri: "Cima Milan", non soltanto tre punti ma una vittoria di carattere che conferma l'ottimo andamento da parte dei ragazzi di Allegri negli scontri diretti in questo girone di andata.

Tra polemiche arbitrali e revisioni Var che hanno fatto infuriare Max, il Milan ottiene una vittoria di fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato. Adesso, sempre contro la Lazio, ci sarà la sfida di Coppa Italia, prima dell'ultima volata dell'anno in cui il Milan vuole confermare il suo momento positivo.