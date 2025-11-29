Milan, Gimenez ancora ai box: non c’è ancora una data fissata per il suo ritorno in campo

Santiago Gimenez, che non gioca una partita ufficiale con la maglia del Milan da fine ottobre contro l'Atalanta, salterà anche l'impegno di questa sera contro la Lazio a San Siro. La prossima settimana l'attaccante messicano, che da un mese sta cercando di smaltire un problema alla caviglia che lo sta tormentando da tempo, aumenterà i carichi di lavoro anche se non c’è ancora una data fissata per il suo ritorno in campo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Giovedì, nella conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, Max Allegri ha dichiarato sugli infortunati rossoneri: "Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene".

