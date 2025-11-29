Milan, Christian Pulisic rientrerà tra Coppa Italia e Torino

Christian Pulisic non è stato convocato per la gara di questa sera a San Siro contro la Lazio a causa di un affaticamento alla coscia rimediato qualche giorno fa in allenamento. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'infortunio dell'attaccante americano, che era reduce dal gol vittoria nl derby contro l'Inter di domenica scorsa, non desta particolare preoccupazione, tanto che il suo rientro è previsto tra la partita di Coppa Italia di giovedì sempre contro i biancocelesti e il successivo impegno di campionato contro Torino (lunedì 8 dicembre).

Senza Pulisic, stasera Allegri dovrebbe dare una maglia titolare a Christopher Nkunku, provato ieri in allenamento al fianco di Rafael Leao e dunque in vantaggio nel ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek. Anche Alexis Saelemaekers si era fermato mercoledì in allenamento come l'americano, ma il belga ha smaltito in fretta il fastidio alla schiena e sarà regolarmente in campo dal primo minuto a destra contro i biancocelesti. Ancora out invece sia Santiago Gimenez che Zachary Athekame.

