Il Giornale: "Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%". Ieri è stato presentato un volumetto di Giuseppe Alberto Falci, giornalista del Corriere della Sera, dal titolo "A corto muso". All'interno è presente anche il risultato di un sondaggio sulla popolarità del tecnico del Milan: il 36%, appena sotto quello della premier Giorgia Meloni.

Presente alla presentazione di ieri anche Adriano Galliani, ex ad rossonero che nel 2010 ha portato per la prima volta Allegri sulla panchina del Milan. Ecco le sue parole a Sky: "L'idea di Allegri al Milan nel 2010? Nacque da me e poi approvata dal presidente. Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apolostica del grande presidente, e Allegri la ottenne in 5 secondi e due decimi. E fu il giorno che l'Inter vinse la Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid".

