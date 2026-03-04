A Madrid torna di moda Max. Il CorSport: "Allegri, il Real ci riprova"
La scorsa estate il Milan ha deciso di affidarsi all'esperienza ed al pragmatismo di Massimiliano Allegri dopo i disastri della stagione precedente. Ad oggi i risultati promuovono questa scelta, anche perché la formazione rossonera è seconda in classifica con 16 punti in più rispetto al 2024/25. Tutto è in linea con gli obiettivi che la dirigenza aveva prefissato al tecnico livornese, che già pensa alla prossima stagione, dove l'intento è quello di alzare l'asticella.
Da capire se effettivamente questa cosa si potrà fare, anche perché attorno al nome di Massimiliano Allegri starebbero cominciando a risuonare con una certa insistenza sirene spagnole. Questa mattina in prima pagina i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno infatti titolato "Allegri, il Real ci riprova", essendo Max l'obiettivo numero uno di Florentino Perez per sostituire Arbeloa in vista della prossima stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan