A Madrid torna di moda Max. Il CorSport: "Allegri, il Real ci riprova"

vedi letture

La scorsa estate il Milan ha deciso di affidarsi all'esperienza ed al pragmatismo di Massimiliano Allegri dopo i disastri della stagione precedente. Ad oggi i risultati promuovono questa scelta, anche perché la formazione rossonera è seconda in classifica con 16 punti in più rispetto al 2024/25. Tutto è in linea con gli obiettivi che la dirigenza aveva prefissato al tecnico livornese, che già pensa alla prossima stagione, dove l'intento è quello di alzare l'asticella.

Da capire se effettivamente questa cosa si potrà fare, anche perché attorno al nome di Massimiliano Allegri starebbero cominciando a risuonare con una certa insistenza sirene spagnole. Questa mattina in prima pagina i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno infatti titolato "Allegri, il Real ci riprova", essendo Max l'obiettivo numero uno di Florentino Perez per sostituire Arbeloa in vista della prossima stagione.