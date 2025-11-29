Verso Milan-Lazio: in panchina solo sei giocatori di movimento, nessun giovane della Primavera o di Milan Futuro

In vista della gara di questa sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di tre giocatori, ossia Christian Pulisic, alle prese con un affaticamento alla coscia, Santiago Gimenez, che non ha ancora risolto il problema alla caviglia che lo tormentava da tempo, e Zachary Athekame, il quale è invece out per una lesione al soleo di un polpaccio. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in panchina andranno solo sei giocatori di movimento e non verrà aggregato nessun giovane della Primavera o di Milan Futuro.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it