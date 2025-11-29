La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan va a genio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan va a genio". Stasera a San Siro arriva la Lazio e con una vittoria il Diavolo salirebbe in vetta alla classifica della Serie A per almeno una notte, in attesa di vedere come andrà il big-match di domani sera tra la Roma capolista e il Napoli che è secondo a pari punti con il Diavolo a -2 dai giallorossi. Ancora una volta Max Allegri si affiderà in mezzo al campo a Luka Modric, finora sempre presente in Serie A.

Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive:

VENERDÌ 28

Como-Sassuolo 2-0

SABATO 29

Genoa-Verona 15.00

Parma-Udinese 15.00

Juventus-Cagliari 18.00

Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 30

Lecce-Torino 12.30

Pisa-Inter 15.00

Atalanta-Fiorentina 18.00

Roma-Napoli 20.45

LUNEDÌ

Bologna-Cremonese 20.45