La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan va a genio"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan va a genio". Stasera a San Siro arriva la Lazio e con una vittoria il Diavolo salirebbe in vetta alla classifica della Serie A per almeno una notte, in attesa di vedere come andrà il big-match di domani sera tra la Roma capolista e il Napoli che è secondo a pari punti con il Diavolo a -2 dai giallorossi. Ancora una volta Max Allegri si affiderà in mezzo al campo a Luka Modric, finora sempre presente in Serie A.
Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive:
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 2-0
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
