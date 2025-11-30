Moviola Gazzetta: "Pavlovic-braccio: non è punibile"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina analizza alcuni episodi arbitrali di Milan-Lazio di ieri sera. Ovviamente quello che ha provocato più polemiche è il rigore non dato ai biancolesti per un presunto fallo di mano di Pavlovic in area di rigore. L'arbitro Collu, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha concesso una punizione ai rossoneri per un precedente fallo di Marusic sul serbo.

Ecco cosa scrive la Rosea su questo episodio: "Al 50’ st, Marusic trattiene Pavlovic che a sua volta cintura il laziale. Il pallone calciato da Romagnoli da distanza ravvicinata impatta il gomito largo (ma senza movimento extra) del milanista. Interviene il Var (bastava un check): l’arto fuori figura viene definito 'figlio' del fallo del laziale. Non da rigore, comunque".

