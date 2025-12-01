Buffon: "Allegri potrà sfruttare di non giocare le coppe. Su Milan-Como a Perth..."

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato così a Radio Rai del Milan di Max Allegri "Se Allegri può sfruttare l'assenza dalle Coppe? lo ho sempre pensato che è molto bello essere in corsa su tutto, cavalcando l'onda delle varie competizioni. In alcuni momenti tirare fuori il massimo da tutto è comunque complicato ma con la giusta mentalità è meglio essere dentro a tutte le competizioni. II Milan di Allegri non ha scelto di non essere in Champions e alla fine potrà sfruttare questa cosa".

In merito alla possibilità invece che Milan-Como di Serie A si giochi a Perth in Australia a febbraio, Buffon ha spiegato: "Di sicuro non appartiene alle nostre abitudini ma il mondo va avanti e ci sono dietro degli interessi non di poco conto. Al di là di tutto dico che uno può essere d'accordo e meno ma per rimanere al passo con le altre Nazioni la scelta è stata fatta. Non sta a me dire se sarà vincente o meno".

