Bartesaghi boom: dal Milan Futuro al posto da titolare a sinistra

Dopo l'addio in estate di Theo Hernandez, il Milan è andato a prendere dal Brighton Pervis Estupinan, che sarebbe dovuto essere il nuovo esterno sinistro titolare del Diavolo. Ed è stato così fino a metà ottobre quando il giocatore sudamericano si è infortunato con il suo Ecuador ed è stato costretto a restare ai box per qualche settimana. Max Allegri ha iniziato a quel punto a mettere in campo Davide Bartesaghi che ha scalato le gerarchie del tecnico livornese e ora è diventato il nuovo titolare della corsia mancina milanista.

LA CRESCITA DI DAVIDE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'esplosione di Bartesaghi in questa stagione. La scorsa annata in Serie C con il Milan Futuro, conclusa purtroppo con la retrocessione in Serie D, è stata molto utile al giovane esterno che ha potuto giocare con continuità con i "grandi" e acquisire così un po' di esperienza nel calcio professionistico. Allegri è un suo grande estimatore fin dal primo giorno di ritiro a Milanello e quindi non è un caso che gli abbia dato le chiavi della fascia sinistra del suo Milan.

PARLA KIROVSKI - Di Bartesaghi ha parlato nelle scorse ore anche Jovan Kirovski, responsabile del progetto dell’Under 23 milanista: "Siamo molto contenti per Bartesaghi. L’anno scorso, con Milan Futuro, ha compiuto un percorso importante che gli è servito per abituarsi a superare ostacoli legati a una categoria composta da giocatori esperti. Gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo per ciò che sta trasmettendo ai più giovani, è un esempio per loro di umiltà e personalità".

