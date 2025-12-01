Milan-Lazio e un pasticcio evitabile. Il braccio di Pavlovic era fuori sagoma, ma non punibile

Il pasticcio di Milan-Lazio poteva essere assolutamente evitato. Lo scrive stamattina Repubblica che spiega che sono stati commessi tre errori nel giudicare un episodio che era stato correttamente interpretato in campo dall’arbitro: lo sbaglio più grande è stato commesso dal VAR Di Paolo che ha richiamato Collu al monitor. A catena gli altri due incidenti di percorso: il braccio di Pavlovic era fuori sagoma, ma non punibile, e Marusic non commette irregolarità sul difensore serbo del Diavolo.

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.