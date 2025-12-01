Il VAR Di Paolo verrà fermato due turni e poi ripartirà dalla Serie B

vedi letture

Proseguono le polemiche sul rigore non concesso in Milan-Lazio ai biancocelesti. L'episodio, avvenuto nel recupero del secondo tempo, è stato piuttosto caotico: il VAR ha richiamato l'arbitro Collu per un tocco di gomito di Pavlovic, il direttore di gara, dopo averlo rivisto al monitor, decide di non assegnare il penalty in quanto c'è stato un precedente fallo di Marusic sul difensore serbo.

Per i vertici arbitrali, non era assolutamente da punire il tocco di gomito di Pavlovic, dunque giusto non aver dato rigore, ma allo stesso tempo non c'era nemmeno fallo sul rossonero. L'arbitro Collu aveva quindi visto giusto in diretta, assegnando un calcio d'angolo alla Lazio, e ha rischiato di essere indotto all'errore dal richiamo del VAR Di Paolo, la cui intromissione non è piaciuta all'AIA. Per questo il varista verrà fermato con ogni probabilità per due turni e poi ripartirà dalla Serie B. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

