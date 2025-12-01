Modric esulta dopo la Lazio: "Un'altra grande vittoria. Continuiamo così!"

Ancora una volta, contro la Lazio sabato sera, il Milan ha schierato da titolare Luka Modric che all'età di 40 anni continua a non saltare un minuto in campo e soprattutto continua a essere una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere tattico del mister Massimiliano Allegri. Magari meno appariscente contro i biancocelesti ma comunque tanto lavoro oscuro, che la dice lunga su un giocatore che ha il record di trofei vinti con la maglia del Real Madrid.

Nella serata post gara, il fuoriclasse croato ha esultato sui propri canali social scrivendo così: "Un'altra grande vittoria! Continuiamo così! Forza Milan!". E poi aggiunge i cuori rossoneri.