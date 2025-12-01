Condò: "Allegri ha trasformato il Milan penoso dell’anno scorso in una candidata seria al titolo"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la vittoria del Napoli contro la Roma che ha permesso agli azzurri di raggiungere il Milan in vetta alla classifica della Serie A: "La terza prova è definitiva. Dopo la rinascita con l’Atalanta e la riscossa europea a spese del Qarabag, il Napoli vince anche in casa della Roma, l’avvicenda in testa alla classifica assieme al Milan, e cesella il tutto con un abito tattico di rara efficacia. È una squadra totalmente nuova, quella riemersa dalle macerie di Eindhoven e Bologna, dalla perdita di De Bruyne e Anguissa e dall’insolita — ma quanto proficua — pausa di riflessione di Conte. Una formazione che ha blindato la difesa, capace di concedere alla capolista soltanto la chance di Baldanzi al tramonto del match, che si gode McTominay e Lobotka affiancati, che affida a Hojlund l’attivazione di Neres (vedi il gol) e del convincente Lang.

Napoli e Roma si sono affrontate uomo contro uomo in purezza, e andando a spanne i duelli vinti dai campioni d’Italia saranno stati 8-2. Una vittoria con la quale Conte ricorda a tutti la sua qualità, in parallelo al modo in cui Allegri ha trasformato il Milan penoso dell’anno scorso in una candidata seria al titolo. L’alternanza fra capoliste è talmente fluida da aver rallentato l’andatura a una quota (28 punti) che così bassa non si vedeva dal 2011. Ma è un equilibrio di buon livello, come vedremo".