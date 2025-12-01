Decisione corretta, seguendo la via sbagliata: Marelli riassume così il Var di Milan-Lazio

L'episodio del VAR al termine di Milan-Lazio 1-0, continua a far parlare e discutere anche se la dinamica, nonostante il silenzio stampa indetto dalla società biancoceleste, è molto chiara a tutti. A ribadire la propria posizione che prevede l'impossibilità di assegnare un calcio di rigore per un tocco di mano come quello di Pavlovic, l'ex arbitro e commentatore Luca Marelli è intervenuto nel corso di Fuoriclasse, trasmissione della domenica sera che va in onda su DAZN. Di seguito la sua spiegazione ufficiale con la lettura corretta dell'episodio.

Le parole di Marelli sull'episodio che ha coinvolto l'arbitro Collu a San Siro: "Si è arrivati alla decisione corretta, seguendo la via sbagliata. Una richiesta di calcio di rigore per la deviazione con il braccio di Pavlovic. Questo è un rigore che non va assegnato per una serie di motivi. Il primo è che la distanza è veramente minima tra il calciante e il difendente. Il secondo motivo è che il braccio è fermo, non si allarga verso il pallone, tanto che il giocatore stesso si trova di spalle. Non c'è neanche un parametro che possa portare alla concessione del calcio di rigore"

Continua Marelli: "Quello che non va bene è prima di tutto l'on field review che non doveva esserci: un errore di Di Paolo richiamare perché non si tratta di un calcio di rigore, non si tratta di un chiaro ed evidente errore, non si tratta neanche di episodio dubbio. Il secondo errore lo commette Collu che poteva limitarsi a dire che il braccio era in posizione non punibile: invece ha voluto cercare una trattenuta di Marusic su Pavlovic che non sta in piedi. La maglia è tirata ma Pavlovic è abbracciato a Marusic: sono contrasti che vediamo spesso nelle aree di rigore, un semplice contrasto a centro area come ce ne sono mille. Bisognava semplicemente lasciar perdere. Questo però dà la spola a chi contesta questa decisione, presa sulla base di un fallo che non c'è".