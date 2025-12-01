Il commento del club a Milan-Lazio: "In una partita combattuta e molto tesa, la squadra ha dimostrato personalità e determinazione"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Lazio (1-0):

"Il Milan continua la sua striscia positiva in Serie A con una vittoria di misura per 1-0 contro la Lazio nella 13ª giornata di campionato. La rete decisiva è stata segnata da Rafael Leão, che ha sfruttato un assist di Fikayo Tomori per insaccare il pallone in rete. Con questo successo, i rossoneri si portano provvisoriamente in testa alla classifica con 28 punti, mantenendo un punto di vantaggio sulla Roma. La squadra di Allegri ha dimostrato ancora una volta carattere e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per la settima volta in questa stagione.

La partita è stata combattuta, i rossoneri hanno saputo gestire bene il possesso palla e creare diverse occasioni da gol. La difesa rossonera, guidata da un attento Maignan, ha tenuto botta e ha contenuto la reazione della Lazio dopo la rete di Rafa, arrivata al 51'. Quinta rete stagionale per il portoghese, poi finale molto convulso con l'espulsione di Allegri nel finale, prima di una revisione VAR di Collu. In una partita combattuta e molto tesa, la squadra ha dimostrando personalità e determinazione. Avanti così, rossoneri, continuiamo a lottare".

MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"C'è stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine di Milan-Lazio - un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol".