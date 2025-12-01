Ferrara: "Allegri è sempre riuscito a far crescere valore di società e giocatori"

Il Milan concluderà la tredicesima giornata al primo posto. I rossoneri, in attesa del risultato del Bologna di questa sera che comunque anche in caso di vittoria rimarrà dietro in classifica, sono già certi della vetta, in compagnia del Napoli che ha sconfitto la Roma all'Olimpico per 0-1. I rossoneri ora avranno la Coppa Italia e poi in campionato avranno una serie di partite fino a dopo Natale con squadre che occupano posizioni più basse in classifica, fatta eccezione per il Como.

Le parole dell'ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, nel corso di Fuoriclasse, trasmissione della domenica sera di DAZN: "Sempre riuscito nelle sue squadre, anche in momenti delicati, di assumersi responsabilità e piano piano, con il lavoro, ha fatto in modo che il valore della società e dei giocatori crescesse. Anche con la Juve, nel momento della penalizzazione, è lui ad aver preso in mano la situazione e tenere la barra dritta".