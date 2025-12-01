Il Napoli perde anche Gilmour: sarà operato per la pubalgia. Fuori due mesi
(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Billy Gilmour si opererà per la pubalgia lunedì a Londra. La decisione dell'intervento chirurgico per il centrocampista è stata ufficializzata dal club azzurro in una nota nella quale si sottolinea che il giocatore sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.
Per il 24enne centrocampista scozzese inizia quindi un intervento e poi un lungo allenamento per il rientro in campo che ci si attende vada dai 50 ai 60 giorni. L'infortunio del centrocampista arrivato in azzurro nell'estate dello scorso anno dal Brigthton per 14 milioni toglie quindi un'altra pedina dal centrocampo a disposizione del tecnico Conte che ha già perso per un lungo periodo De Bruyne e Anguissa. (ANSA).
