Milan, gli impegni a dicembre tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana
Questi gli impegni a dicembre della Prima Squadra Maschile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Un mese impegnativo su tre fronti per la squadra di Allegri, che ripartirà dall'ultima avversaria sfidata a novembre - la Lazio di Sarri - per chiudere il 2025 davanti al proprio pubblico contro l'Hellas Verona. Nel mezzo, le sfide di campionato con Torino e Sassuolo e soprattutto la trasferta in Arabia Saudita, dove difenderemo il trofeo conquistato lo scorso gennaio.
SERIE A
14ª giornata, Torino-Milan, lunedì 8 dicembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - Stadio Olimpico Grande Torino
15ª giornata, Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12.30 (DAZN) - San Siro
17ª giornata, Milan-Hellas Verona, domenica 28 dicembre ore 12.30 (DAZN) - San Siro
COPPA ITALIA
Ottavi di finale, Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21.00 (Canale 5) - Stadio Olimpico, Roma
SUPERCOPPA ITALIANA
Semifinale, Napoli-Milan, giovedì 18 dicembre ore 20.00 (Canale 5) - Al-Awwal Park, Riyadh (Arabia Saudita)
L'eventuale Finale si giocherà lunedì 22 dicembre, sempre alle 20.00 a Riyadh, contro la vincente di Bologna-Inter".
