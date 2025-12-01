I numeri di Leao: 5 gol nelle prime 13 giornate di A come nel 2022/2023, ma con 260 minuti in meno in campo

I numeri di Rafael Leao in questa prima parte di stagione dicono che il portoghese non era mai stato così impattante sul rendimento di squadra come quest’anno: anche nella stagione 2022/2023, dopo 13 giornate, Leao aveva realizzato cinque gol in campionato, ma erano arrivati in 889 minuti complessivi, ora in 629 totali. Il nuovo Rafa sta diventando poi anche sempre più leader e sogna in grande: "Scudetto? Sognare è gratis, ma è ancora lunga" le sue parole dopo la vittoria contro la Lazio che ha regalato il primo posto in classifica al Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI

Lautaro 6

Leao 5

Pulisic 5

Calhanoglu 5

Orsolini 5

Paz 5

Berardi 4

Bonazzoli 4

Simeone 4

Anguissa 4

Pinamonti 4

Davis 4

Zaniolo 4

Soulé 4

Bonny 4

Pellegrino 4

Castro 4

Yldiz 4

De Druyne 4