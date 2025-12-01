La Juventus perde Vlahovic per diverso tempo: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra

Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra". È quanto fa sapere la Juventus attraverso una nota ufficiale sugli esiti degli accertamenti a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic. "Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate" precisa il club in un comunicato. (ANSA).