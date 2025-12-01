Florenzi: "Sicuramente per me Leao è il più forte in Serie A per le qualità che ha”

Ospite di Sky Calcio Club, l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi parla di Rafa Leao e delle sue ottime prestazioni da centravanti. Queste le sue parole in diretta:

Dove ti piace di più Leao? “Dipende sempre dal modulo su cui vuoi impostare la squadra. Quello che ha fatto Allegri è stato molto semplice. Ha pensato prima alla solidità della squadra. Prima si è messo a 3, ma è una difesa a 5, per dare più solidità, ha messo tre centrocampisti e ha messo due punte. Rafa cambia quando tutta la squadra ha solo lui come punto di riferimento davanti. Prima c’era Pulisic, poi si fa male. Io ero qui (negli studi Sky, ndr). Era Juve-Milan e da lì abbiamo detto che bisognava capire cosa volesse fare Rafa da grande. Da lì ha fatto 5 gol e un assist. Che giochi a sinistra, che giochi davanti, quando un giocatore così, per me forte… Sicuramente per me il più forte in Serie A per le qualità che ha”.