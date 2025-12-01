Tiago Fernandes non ha dubbi su Leao: "II Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità"

Tiago Fernandes, ex allenatore di Rafael Leao nelle giovanili dello Sporting, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'attaccante rossonero e del suo nuovo ruolo da prima punta: "Rafael è un calciatore speciale per me. Sempre lo sarà. L'ho allenato dai 12 anni, praticamente dappertutto nelle giovanili dello Sporting. Solo Cristiano Ronaldo, a Lisbona, aveva quel talento li a quell'età. È senza alcun dubbio il miglior calciatore che abbia mai avuto.

Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9. Ha quasi sempre giocato li. Fin da piccolino, mi ricordava Ronaldo il 'Fenomeno': la velocità, la tecnica, la qualità nell'ultimo gesto. Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all'altezza di qualsiasi squadra. È molto emozionante vederlo brillare a San Siro, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club come quello rossonero. II Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".

