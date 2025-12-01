MN - Da Milanello, lavoro individuale per Pulisic e Gimenez: il programma di rientro
Anche oggi a Milanello la squadra ha svolto per la maggior parte lavoro di scarico dopo il match di Serie A giocato sabato sera contro la Lazio. Apprende la redazione di MilanNews.it che anche nella giornata odierna Pulisic e Gimenez hanno proseguito nei loro programmi individuali.
Ad oggi, intoppi esclusi, è previsto che lo statunitense rientri in gruppo tra domani e dopodomani, mentre Gimenez è previsto che torni a lavorare sul campo, non in gruppo, per migliorare la condizione dopo il mese di stop dovuto al problema alla caviglia.
di Pietro Mazzara.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it
