Bartesaghi: "Scudetto? Ci sono ancora tante partite. Allegri mi sta dando una grande mano"

Intervenuto a Radio Sportiva, Davide Bartesaghi ha dichiarato:

Sullo scudetto: "E' ancora presto per pensare allo scudetto, però è uno dei nostri obiettivi, così come rientrare in Champions. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite. Ne riparliamo a maggio".

Su Allegri: "Mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare".

Sul suo idolo: "Avevo il poster di Maldini e Marcelo. Mi ispiro a Theo, se invece devo guardare un giocatore che milita in Serie A dico Spinazzola perchè sono un po' simile a lui".

Sul suo ruolo: "Ho provato a fare anche altri ruoli, compreso terzo di difesa. Sono duttile e credo sia importante nel calcio di oggi. Mi trovo bene in tutte le posizioni in cui gioco, non ho un ruolo preferito".

