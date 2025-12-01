Pistocchi: "Sarebbe bastato dire che Pavlovic è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata"

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando i fatti di Milan-Lazio: "Sono appena tornato da SanSiro, dove ho visto un brutto Milan-Lazio, con tanti errori tecnici,un grande Maignan, ancora decisivo su Gila, e un bel gol di Leao, e poco altro. Uscendo all’87’ purtroppo mi sono perso l’epilogo finale. Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic ( trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura".

MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"C'è stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine di Milan-Lazio - un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol. Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avverarsio: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro. Leao al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare. Sono importanti tutti i giocatori. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissmimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".