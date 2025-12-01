Serie A, la classifica marcatori: Pulisic e Leao seguono Lautaro

Serie A, la classifica marcatori: Pulisic e Leao seguono LautaroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:40News
di Manuel Del Vecchio

La doppietta di Lautaro permette all'argentino di andare in testa alla classifica marcatori Serie A a quota sei, ma rimane comunque notevole lo score di Leao e Pulisic, entrambi a quota 5, visto che tutti e due sono stati fuori circa un mese per problemi muscolari.

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI

Lautaro 6
Leao 5
Pulisic 5
Calhanoglu 5
Orsolini 5
Paz 5
Berardi 4
Bonazzoli 4
Simeone 4
Anguissa 4
Pinamonti 4
Davis 4
Zaniolo 4
Soulé 4
Bonny 4
Pellegrino 4
Castro 4
Yldiz 4
De Druyne 4