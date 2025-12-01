Serie A, la classifica marcatori: Pulisic e Leao seguono Lautaro
MilanNews.it
La doppietta di Lautaro permette all'argentino di andare in testa alla classifica marcatori Serie A a quota sei, ma rimane comunque notevole lo score di Leao e Pulisic, entrambi a quota 5, visto che tutti e due sono stati fuori circa un mese per problemi muscolari.
SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI
Lautaro 6
Leao 5
Pulisic 5
Calhanoglu 5
Orsolini 5
Paz 5
Berardi 4
Bonazzoli 4
Simeone 4
Anguissa 4
Pinamonti 4
Davis 4
Zaniolo 4
Soulé 4
Bonny 4
Pellegrino 4
Castro 4
Yldiz 4
De Druyne 4
Pubblicità
News
Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
3 Chiariello: "Il Milan di vantaggi arbitrali ne ha avuti fin troppi. E il Napoli, a differenza del Milan, ha dimostrato di essere una capolista affidabile"
Primo Piano
Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera del Milan. E' ancora presto per pensare allo scudetto, ma è uno dei nostri obiettivi"
Stessi interpreti, rendimento diverso. La difesa del Milan ora è un muro: sette clean sheet nelle prime 13 gare di A
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com