Ravezzani: "Perché il varista Di Paolo sente l'irrefrenabile impulso di intervenire?"MilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 13:50News
di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia ha commentato l'episodio del rigore non concesso alla Lazio nel finale della gara di San Siro contro il Milan, portando come esempio un altro tocco avvenuto in area di rigore rossonera poco prima, del capitano della Lazio, Taty Castellanos, che non viene sanzionato dall'arbitro e che lo stesso gicoatore della Lazio sottolinea in campo come non punibile.

Il commento di Fabio Ravezzani: "Tutti i principali esperti arbitrali concordano: non c’è rigore per la Lazio. La domanda allora diventa: perché il varista Di Paolo (lo stesso del bizzarro fuorigioco 'geografico' di Giroud che poteva costare lo scudetto al Milan) sente l’irrefrenabile impulso di intervenire?"