Milan, il Torino è un tabù: i rossoneri non vincono in casa granata dallo 0-7

vedi letture

Il Milan, dopo la vittoria contro la Lazio, dovrà pensare ancora... alla Lazio. I rossoneri saranno impegnati giovedì 4 dicembre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma dove affronteranno i biancocelesti in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un impegno importante che Allegri e i giocatori del Diavolo, a parole, hanno dimostrato di voler competere anche per questa competizione che storicamente non ha mai sorriso al Milan e che l'anno scorso è sfuggita solamente nella finalissima contro il Bologna.

Dopo la gara di Coppa, il Diavolo tornerà in campo in campionato lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. La squadra di Allegri chiuderà il 14° turno, sapendo già il risultato delle innumerevoli pretendenti e contendenti in cima alla classifica. I rossoneri affronteranno il Torino che, negli ultimi anni, allo Stadio Olimpico Grande Torino, è un vero e proprio tabù. Il Diavolo non vince in casa granata dall'anno prima della vittoria dello Scudetto: fu una vittoria roboante per 0-7 che lanciò il Milan di Pioli verso la Champions League. Negli anni successivi un pareggio per 0-0, nell'anno dello Scudetto, e due sconfitte per 2-1 e una per 3-1.