Mateta nel mirino rossonero: il calciatore ha il desiderio di un'avventura in Italia

Tra i nomi sondati per l'attacco, il Milan ha inserito nella sua lista, già dalla sessione estiva, anche il centravanti francese Jean-Philippe Mateta, classe 1997 che, da quando è arrivato al Crystal Palace, ha vissuto una crescita davvero esponenziale. In queste ore il suo nome è tornato caldo in ottica rossonera e infatti l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ne ha parlato nel suo ultimo video del canale YouTube in compagnia con il collega Matteo Moretto. Romano non ha smentito un interesse reciproco, sottolineando soprattutto che il giocatore avrebbe il desiderio di giocare in Italia nel corso della sua carriera. Il Milan rimane alla finestra anche se molto dipenderà dalle richieste economiche del Crystal Palace.

Queste le parole di Fabrizio Romano sulla possibilità che arrivi Mateta al Milan: "Negli ultimi giorni da fonti molto attendibili in Inghilterra si è raccontato di questo desiderio da parte di Jean Philippe Mateta di provare un’esperienza diversa. Ha avuto una carriera particolare, poteva arrivare al Torino diversi anni fa: è esploso molto tardi e ha iniziato a giocare in Nazionale qualche mese fa. Ha qualità fisiche impressionanti e fatto tanti gol. Ha il desiderio di provare un’esperienza in Italia, lo posso confermare. Quest’anno Mateta è stato uno dei nomi preso in considerazione dal Milan. Dipenderà tante dalle richieste del Palace per capire del futuro di Mateta".