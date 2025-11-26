Sereni spiega: "Per il ritorno di Thiago Silva al Milan, all'interno della società, si sono creati due partiti contrapposti"

vedi letture

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, si è così espresso a Radio Rossonera sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan: “All’interno del Milan è nata la possibilità di prendere Thiago Silva a gennaio, era una cosa di cui si era già discusso nello scorso mercato invernale. I dialoghi erano già partiti nel corso di quel mese e ora ne stanno parlando nuovamente.

Da quello che ho capito io all’interno della società si sono creati due partiti contrapposti. Da un lato c’è chi lo prenderebbe volentieri perchè è ancora assolutamente integro come giocatore, per il suo passato rossonero e perchè è un leader difensivo di cui ci sarebbe bisogno. Insieme a Modric avrebbe un peso molto importante all’interno dello spogliatoio, oltre al fatto che a 41 anni è ancora un ottimo difensore. Dall’altra parte invece c’è chi raccomanda di fare attenzione perchè teme che il suo acquisto non possa andare bene come quelli di Ibrahimovic e Modric, sostanzialmente che il suo tempo sia finito.I l campionato brasiliano finirà poco prima di Natale e lui da gennaio, come scrivono anche dal Brasile, vuole tornare in Europa per ricongiungersi con i figli ed essere più vicino a loro, oltre che per giocare ad alto livello perchè sta pensando al prossimo Mondiale, nonostante abbia lasciato la Nazionale dopo quello del 2022… però sai se lui facesse sei mesi al Milan ad alto livello sarebbe difficile poi escluderlo e lui credo ci andrebbe ben volentieri. Questa è la situazione: non è detto che lui torni a gennaio al Milan sicuramente, però la possibilità c’è perchè un difensore d’esperienza lo vogliono prendere. Vedremo se la scelta ricadrà su di lui o meno”.