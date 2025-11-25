Chukwueze, i tifosi del Fulham chiedono a gran voce il suo riscatto. Il Milan incasserebbe 23 milioni

Il primo gol in Premier League non è ancora arrivato, ma il rendimento di Samuel Chukwueze è in netta crescita, tanto che i tifosi del Fulham, cioè la squadra che in estate lo ha preso dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro, gli hanno dedicato un coro e chiedono a gran voce la sua permanenza. Lo riferisce sportmediaset.it che aggiunge che anche sui social i supporters inglesi fanno sentire la loro voce: "Ho visto abbastanza, pagate subito l'opzione di riscatto". Il Milan osserva e attende speranzoso di incassare quei 23 milioni di euro.

Questi i comunicati dello scorso 1 settembre:

Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC. Il Club augura a Samuel le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Il comunicato del Fulham: "Il Club è lieto di confermare l’ingaggio di Samuel Chukwueze dall’AC Milan. Arriva in prestito per la stagione 2025/26, con opzione per rendere il trasferimento definitivo. Nazionali nigeriano, al pari di Alex Iwobi e Calvin Bassey, Chukwueze indosserà la maglia numero 19".

