Il Milan ci riprova con Maignan: vecchia proposta sul tavolo, sirene da Premier e Juve

L'incisività di Mike Maignan in questa stagione la si può misurare tutta in tre momenti chiave arrivati in tre big match differenti: la parata tutto istinto su Gatti contro la Juventus all'Allianz Stadium; il rigore respinto a Dybala nella vittoria contro la Roma; il penalty parato a Calhanoglu nel derby di domenica sera contro l'Inter. Tre istantanee che restituiscono l'immagine di un giocatore decisivo che, da quest'anno, indossa anche la fascia da capitano rossonera. Per tutti questi motivi, il Milan vuole fare un nuovo tentativo per trattenerlo.

L'ultima stagione di Mike Maignan, come ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport, era stata parecchio sottotono: rimangono impresse nella memoria alcune papere, su tutte quella contro il Feyenoord, che erano state anche tra le cause scatenanti dello stallo sulle trattative di rinnovo che fino ad allora erano procedute per il meglio. Quest'estate Allegri ha convinto il portiere a rimanere, gli sono stati consegnati i gradi di capitano, è stato affidato alle mani esperte del preparatore Claudio Filippi: e il gioco è fatto. Il rendimento del portiere francese sta risultando decisivo, come era accaduto nei primi tempi della sua esperienza rossonera.

Soprattutto dopo una vittoria come quella nel derby, per come è arrivata, era inevitabile riaprire le discussioni sul rinnovo di Maignan. Le trattative si sono interrotte l'anno scorso sul finire dell'inverno dopo che il club aveva fatto una retromarcia rispetto all'offerta con cui, di fatto, era stato trovato un accordo per prolungare. Oggi da via Aldo Rossi vorrebbero tornare sui propri passi e cercare di convincere nuovamente il francese con quella proposta da 5 milioni che era stata ritirata. Un gruzzolo significativo considerata età e stipendio attuale di 3,2 milioni. Non bisogna nascondersi, è molto difficile che le cose possano cambiare ma è anche vero che non è impossibile specialmente se la stagione del Diavolo dovesse proseguire su questi binari molto favorevoli. In tutto questo già si muovono le pretendenti: sia la Premier League che la Juventus hanno nel proprio radar il capitano milanista.