Bomber Pulisic è una sentenza. E non è la prima volta nei derby...

Christian Pulisic è il bomber del Milan di Massimiliano Allegri: la rete segnata ieri contro l'Inter è la sua settima stagionale, la quinta in Serie A dove è al momento il capocannoniere insieme ad Orsolini e Calhanoglu. L'americano, come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, si conferma il nove di sostanza della squadra milanista: senza Gimenez, con Leao inconcludente e Nkunku entrato nel finale, è lui a fare la parte del goleador.

ANCORA DECISIVO - Tra l'altro non è nemmeno la prima volta che Pulisic segna nel derby di Milano, anzi è già stato decisivo in altre due occasioni: il 22 settembre 2024 in Serie A e il 6 gennaio 2025 in Supercoppa italiana. All'elenco si è aggiunto poi appunto il gol vittoria di ieri sera, che ha regalato tre punti d'oro al Diavolo sia per la classifica che per il morale. C'è poi un'altra statistica che conferma che l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è di fatto il vero 9 della formazione milanista: tutti i gol in questo campionato sono infatti arrivati da dentro l’area, come conviene ai veri attaccanti.

IL MIGLIORE IN CAMPO - Nell'intervista post-partita a DAZN, Pulisic ha messo in mostra tutta la sua grande umiltà: "Il migliore della partita è stato Mike, io ho fatto solo un gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto, lui ha fatto 10 parate quasi tutte decisive. Finora noi giochiamo bene quando incontriamo le grandi squadre, ora dobbiamo mantenere questo livello anche quando giochiamo contro le altre". Sabato a San Siro arriva la Lazio e Capitan America spera di essere decisivo come a settembre 2023.

